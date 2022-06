Dalla riforma del Catasto alla Flat tax con scivolo: le ultime novità sul fisco (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è concluso, dopo sette mesi, l’esame della delega fiscale in commissione Finanze alla Camera, iniziato sette mesi fa. Nelle sedute di ieri sono state effettuate le votazioni sugli emendamenti relativi a tutti i dieci articoli. Oggi pomeriggio dopo i pareri delle altre commissioni si vota il mandato al relatore. La delega fiscale è in calendario lunedì 20 giugno in Aula alla Camera. riforma del Catasto In seguito all’intesa definita a fine maggio fra maggioranza e governo è stato approvato l’emendamento, firmato dal relatore Luigi Marattin (Iv), che sostituisce il secondo comma dell’articolo 6. Un atto che sancisce il via libera alla modifica della riforma del Catasto, prevista Dalla delega fiscale, in commissione Finanze ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è concluso, dopo sette mesi, l’esame della delega fiscale in commissione FinanzeCamera, iniziato sette mesi fa. Nelle sedute di ieri sono state effettuate le votazioni sugli emendamenti relativi a tutti i dieci articoli. Oggi pomeriggio dopo i pareri delle altre commissioni si vota il mandato al relatore. La delega fiscale è in calendario lunedì 20 giugno in AulaCamera.delIn seguito all’intesa definita a fine maggio fra maggioranza e governo è stato approvato l’emendamento, firmato dal relatore Luigi Marattin (Iv), che sostituisce il secondo comma dell’articolo 6. Un atto che sancisce il via liberamodifica delladel, previstadelega fiscale, in commissione Finanze ...

