Csm | La Russa | ' FdI non partecipa a voto emendamento Lega su custodia cautelare'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 gu (Adnkronos) - "Il nostro no viene ribadito con trasparenza", ma "non vogliamo divedere il centrodestra su questa tema. E allora pur essendo assolutamente contrari al testo referendario non partecipiamo al". Lo ha detto Ignazio La, di FdI, in aula al Senato a proposito dell'sullapresentando dallaalla riforma della giustizia.

Pubblicità

... infine, il quinto puntava a eliminare l'obbligo della raccolta di firme per la candidatura al. ... probabilmente, è da ricollegare agli sviluppi della guerra d'aggressionein Ucraina , evento ...... sulle firme per le candidature al- e vanno a toccare elementi delicatissimi che attengono al ... quella del volo per Mosca mai decollato ma pagato dall'ambasciatain rubli (soldi poi ...Roma, 15 gu (Adnkronos) - "Il nostro no viene ribadito con trasparenza", ma "non vogliamo divedere il centrodestra su questa tema. E allora pur essendo assolutamente contrari al testo referendario non ...L’insolita votazione dei vertici della Cassazione che hanno appoggiato Melillo. Le parole di Curzio e la preoccupazione di Cavanna: «Mi fa quasi pensare che si sappia già quale sarà questo risultato».