Clamorosa discriminazione fra i dipendenti | Scandalo a Primark | scoppia la polemica

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Le discriminazioni messe in atto nella sede capitolina della nota catena di abbigliamentohanno fatto scattare l’interrogazione parlamentare da parte del deputato Anzaldi Contratti a tempo indeterminato, ma solo per gli uomini. Sono queste le premesse dell’interrogazione parlamentare a firma dell’onorevole Michele Anzaldi che ha deciso di portare in Parlamento gli atteggiamenti discriminatori che sarebbero stati messi in atto in una filiale. Sono state lea denunciare l’accaduto, ponendo in evidenza come siano solo idi sesso maschile a beneficiare della forma contrattuale a tempo indeterminato. Un fatto, questo, gravissimo, e che potrebbe avere serie ripercussioni non solo su tutta la catena multinazionale di abbigliamento low cost, ma sul direttore della filiale ...