Cinque Vip che hanno perso un figlio: chi sono e come hanno affrontato il lutto (Di mercoledì 15 giugno 2022) La perdita di un figlio è un momento drammatico come pochi. In molti casi si parla di morti premature, avvenute in età giovanile o addirittura nell’infanzia. Sopravvivere a un figlio, per un genitore non è mai facile ma nell’enorme sconforto bisogna comunque trovare la forza di andare avanti, anche per chi non c’è più. Un esempio di forza allora può venire dalle persone famose, sono infatti diversi i Vip che hanno dovuto affrontare il lutto nella loro vita, eppure sono riusciti a trasformare il loro dolore in qualcosa di costruttivo. Vediamo allora insieme alcuni dei personaggi famosi che hanno subito questa perdita. Lory Del Santo e il figlio con Eric Clapton: la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) La perdita di unè un momento drammaticopochi. In molti casi si parla di morti premature, avvenute in età giovanile o addirittura nell’infanzia. Sopravvivere a un, per un genitore non è mai facile ma nell’enorme sconforto bisogna comunque trovare la forza di andare avanti, anche per chi non c’è più. Un esempio di forza allora può venire dallene famose,infatti diversi i Vip chedovuto affrontare ilnella loro vita, eppureriusciti a trasformare il loro dolore in qualcosa di costruttivo. Vediamo allora insieme alcuni deinaggi famosi chesubito questa perdita. Lory Del Santo e ilcon Eric Clapton: la ...

Pubblicità

giorgiogene : Per il futuro, ci scommetto, si penserà a un possibile scambio di giocatori tra le due squadre in campo, magari tra… - Ste2115 : RT @AlanElettronico: Il VIP che va a #isolitiignoti: “Io ti seguo sempre, Amadeus, da casa è più facile”. Cinque minuti dopo: “Ma quanti i… - corbetz : RT @AlanElettronico: Il VIP che va a #isolitiignoti: “Io ti seguo sempre, Amadeus, da casa è più facile”. Cinque minuti dopo: “Ma quanti i… - AlanElettronico : Il VIP che va a #isolitiignoti: “Io ti seguo sempre, Amadeus, da casa è più facile”. Cinque minuti dopo: “Ma quant… - vockstarr : @lechamilton aiuto ?????? io sono riuscita a farci la foto perché ad empoli sono andata in tribuna vip, poi infatti al… -