Ciao mascherina, da oggi 15 giugno niente obbligo al chiuso (Di mercoledì 15 giugno 2022) mascherina ti saluto, da oggi, 15 giugno, non sarà più obbligatorio indossarla nei luoghi al chiuso. Volto scoperto al cinema, a teatro e agli eventi sportivi al coperto, mentre sarà raccomandata agli esami di maturità. Resta per ora ancora in vigore nel lavoro privato ed è da chiarire il nodo ‘mezzi di trasporto’. Probabilmente negli autobus e nei treni, così come nelle Rsa e negli ospedali l’obbligo sarà attivo fino a fine settembre.Non sarà, quindi, un addio per tutti. Il rapporto degli italiani con le mascherine è sempre stato d’amore e d’odio, se da un lato hanno nascosto il sorriso e le espressioni del volto, dall’altro hanno protetto dal contagio. Un obbligo, quello imposto da marzo 2020 agli italiani, che ha acceso pure la creatività.Durante il lockdown, quando le mascherine ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022)ti saluto, da, 15, non sarà più obbligatorio indossarla nei luoghi al. Volto scoperto al cinema, a teatro e agli eventi sportivi al coperto, mentre sarà raccomandata agli esami di maturità. Resta per ora ancora in vigore nel lavoro privato ed è da chiarire il nodo ‘mezzi di trasporto’. Probabilmente negli autobus e nei treni, così come nelle Rsa e negli ospedali l’sarà attivo fino a fine settembre.Non sarà, quindi, un addio per tutti. Il rapporto degli italiani con le mascherine è sempre stato d’amore e d’odio, se da un lato hanno nascosto il sorriso e le espressioni del volto, dall’altro hanno protetto dal contagio. Un, quello imposto da marzo 2020 agli italiani, che ha acceso pure la creatività.Durante il lockdown, quando le mascherine ...

