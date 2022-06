Chiocchetti WindTre | “Sinergie con le amministrazioni locali per superare il digital divide”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA – “Le Telco sono impegnate in prima linea per l’abbattimento del, con 65 miliardi di investimenti negli ultimi dieci anni. Per continuare ad agire in questa direzione, è fondamentale crearecon il governo centrale, così come con le”. Lo ha affermato Francesca, Direttrice Public Affairs di, intervenuta in occasione del Forum PA 2022. “Il governo ha messo a disposizione, con i decreti semplificazioni, alcuni strumenti importanti – ha aggiunto la manager – ma occorre armonizzarne l’applicazione a livello territoriale. La frammentazione normativa, che in alcuni casi comporta la necessità di richiedere una enorme quantità di permessi per l’installazione di un’antenna, rischia di rallentare la ...

