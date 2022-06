Chi è Assunta Capuozzo e perché sui social si sta parlando di lei (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chi è Assunta Capuozzo Chi è Assunta Capuozzo e perché tutti ne stanno parlando sui social? Prima di partire con la storia che l’ha resa nota al grande pubblico, partiamo con il dire che la sua fama deriva da TikTok. In molti si potrebbero chiedere quali origini abbia. Come affermato in un video insieme alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chi èChi ètutti ne stannosui? Prima di partire con la storia che l’ha resa nota al grande pubblico, partiamo con il dire che la sua fama deriva da TikTok. In molti si potrebbero chiedere quali origini abbia. Come affermato in un video insieme alla L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

saIIydraper : bello non sapere chi fosse assunta capuozzo, brutto che sia così tanto famosa da averlo scoperto contro la mia volontà - MattiaGuarini05 : ma chi è assunta capuozzo - chjwra : @octoberinmyeyes non sai chi è assunta capuozzo? - veroinansia : RT @digameklk: buonanotte solo a chi ha costantemente nella testa assunta capuozzo assunta capuozzo assunta capuozzo A S S U N T A C A P U… - octoberinmyeyes : MA CHI SFACCIM È ASSUNTA CAPUOZZO -