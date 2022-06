“Charlene di Monaco è crollata improvvisamente”. La denuncia di Alberto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Charlene di Monaco è sparita dalle scene. E certa stampa francese parla di “crollo improvviso” non legato alle sue condizioni di salute, ma alle tensioni di famiglia, interne a Palazzo. Intanto Alberto cerca di smorzare le indiscrezioni sul nascere tornando ancora una volta a parlare del rapporto idilliaco che lo lega alla moglie. Il giallo si fa dunque sempre più intricato. Charlene di Monaco, che fine ha fatto Dall’inizio di giugno Charlene di Monaco non si mostra più in pubblico. La Principessa ha contratto il Covid, la Rocca, dopo una prima comunicazione ufficiale che tranquillizzava sul suo stato di salute, non ha rilasciato più alcune dichiarazioni. E l’ex nuotatrice si è semplicemente eclissata ancora una volta, dopo essere stata lontana dalla scena pubblica per ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 giugno 2022)diè sparita dalle scene. E certa stampa francese parla di “crollo improvviso” non legato alle sue condizioni di salute, ma alle tensioni di famiglia, interne a Palazzo. Intantocerca di smorzare le indiscrezioni sul nascere tornando ancora una volta a parlare del rapporto idilliaco che lo lega alla moglie. Il giallo si fa dunque sempre più intricato.di, che fine ha fatto Dall’inizio di giugnodinon si mostra più in pubblico. La Principessa ha contratto il Covid, la Rocca, dopo una prima comunicazione ufficiale che tranquillizzava sul suo stato di salute, non ha rilasciato più alcune dichiarazioni. E l’ex nuotatrice si è semplicemente eclissata ancora una volta, dopo essere stata lontana dalla scena pubblica per ...

