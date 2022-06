Cdm | prorogato l' obbligo delle mascherine sui trasporti fino a settembre Restano anche in Rsa e ospedali

(Di mercoledì 15 giugno 2022)all’sui mezzi di trasporto . E’ quanto avrebbe deciso il Consiglio dei ministri appena terminato. Secondo quanto si apprende sarebbe invece in corso...

RADIOBRUNO1 : Speranza, positivo al Covid, prenderà parte al Cdm da remoto ???? #MASCHERINE #COVID19 #obbligovaccinale… - stemolinaradio : RT @stemolinaradio: Il ministro Speranza positivo al coronavirus. Il ministro Speranza ha sempre indossato le mascherine. Quindi oggi verrà… - _CuiProdest : RT @stemolinaradio: Il ministro Speranza positivo al coronavirus. Il ministro Speranza ha sempre indossato le mascherine. Quindi oggi verrà… - stemolinaradio : Il ministro Speranza positivo al coronavirus. Il ministro Speranza ha sempre indossato le mascherine. Quindi oggi v… -

15.18: mascherine su trasporti fino a 30/9 Mascherine obbligatorie fino al 30 settembre su treni e autobus. Prorogato fino al 30 settembre anche l'obbligo di mascherine nella sanità e nelle Rsa. Era attesa per oggi la decisione da parte del Consiglio dei ministri per quanto riguarda l'obbligo di mascherina su autobus, treni e aerei: il governo ha prorogato fino al 30 settembre l'obbligo per i mezzi di trasporto. L'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, scaduto oggi, viene prorogato fino al 30 settembre 2022.