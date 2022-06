Albano e Jasmine Carrisi tornano nel cast di The Voice Senior? L’indiscrezione (Di mercoledì 15 giugno 2022) La pausa estiva ha svuotato i palinsesti delle principali reti televisive. Nonostante questo, i dirigenti Rai starebbero già lavorando alla realizzazione dei programmi in partenza la prossima stagione. I fan non vedono l’ora di poter assistere alla nuova edizione di The Voice Senior. La trasmissione, fin dal suo esordio, ha avuto un successo clamoroso. Oltre che alla scelta del cast, un impatto importante è stato dato dalla presenza dei giudici. Dopo la fine delle puntate del 2020, con grande rammarico, Albano Carrisi e sua figlia Jasmine erano stati rimossi dal loro ruolo di giudici. Questo aveva scatenato una pioggia di polemiche senza fine, però, ad oggi, sembra che la produzione abbia deciso di fare un passo indietro. The Voice Senior, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) La pausa estiva ha svuotato i palinsesti delle principali reti televisive. Nonostante questo, i dirigenti Rai starebbero già lavorando alla realizzazione dei programmi in partenza la prossima stagione. I fan non vedono l’ora di poter assistere alla nuova edizione di The. La trasmissione, fin dal suo esordio, ha avuto un successo clamoroso. Oltre che alla scelta del, un impatto importante è stato dato dalla presenza dei giudici. Dopo la fine delle puntate del 2020, con grande rammarico,e sua figliaerano stati rimossi dal loro ruolo di giudici. Questo aveva scatenato una pioggia di polemiche senza fine, però, ad oggi, sembra che la produzione abbia deciso di fare un passo indietro. The, ...

Pubblicità

adaalighi : RT @ilvocio: Jasmine Carrisi rivela: 'Il mio fidanzato è diventato gay'. Per non diventare genero di Albano è un'ottima scusa. Gianni Bell… - infoitcultura : The Voice Senior: “Tornano Albano e la figlia Jasmine”, chi lascia lo show - tempoweb : #JasmineCarrisi e #AlBano, spifferi #Rai e clamoroso ritorno in tv: dove li vedremo #14giugno… - ilvocio : Jasmine Carrisi rivela: 'Il mio fidanzato è diventato gay'. Per non diventare genero di Albano è un'ottima scusa.… - SPYit_official : Jasmine Carrisi: “Il mio ex fidanzato è diventato gay”. Lui: “Siamo stati due mesi poi ho capito di essere dell’alt… -