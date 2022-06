Accordi di Abramo avvicinano Israele ai suoi vicini. Parola di Wasserman (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo l’invito del premier italiano, Mario Draghi, alla ripresa del dialogo tra israeliani e palestinesi, al termine della sua visita nello Stato ebraico e in Cisgiordania, a Gerusalemme cresce la convinzione che l’unica via per arrivare alla ripresa dei colloqui è l’affermazione degli Accordi di Abramo con l’adesione di nuovi Paesi arabi. Ne è convinta in particolare la deputata israeliana, Ruth Wasserman Lande, nota per il suo impegno su questo tema e considerata molto vicina al ministro della Difesa Benny Gantz. A suo avviso gli Accordi di Abramo tra Israele e Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco “hanno un potenziale inimmaginabile e ci avvicinano ai nostri vicini”. La deputata israeliana lo ha spiegato in un’intervistata a Formiche.net nel suo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo l’invito del premier italiano, Mario Draghi, alla ripresa del dialogo tra israeliani e palestinesi, al termine della sua visita nello Stato ebraico e in Cisgiordania, a Gerusalemme cresce la convinzione che l’unica via per arrivare alla ripresa dei colloqui è l’affermazione deglidicon l’adesione di nuovi Paesi arabi. Ne è convinta in particolare la deputata israeliana, RuthLande, nota per il suo impegno su questo tema e considerata molto vicina al ministro della Difesa Benny Gantz. A suo avviso gliditrae Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco “hanno un potenziale inimmaginabile e ciai nostri”. La deputata israeliana lo ha spiegato in un’intervistata a Formiche.net nel suo ...

