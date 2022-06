Whatsapp | spostare dati da Android a iPhone | ora è possibile

Pubblicità

Adesso il numero uno di Facebook rivela in anteprima chepuòi messaggi da Android a iOS preservando la crittografia end - to - end. Al momento il meccanismo di migrazione...... "Era una richiesta molto forte da parte degli utenti, abbiamo lavorato in modo molto stretto cone per ora non ci sono API o altri strumenti che rendano questo genere di trasferimenti ...Una novità che farà sicuramente felici tutti gli utenti che hanno appena comprato uno smartphone Apple e dovevano ricorrere ad espedienti più o meno funzionanti per esportare la loro cronologia delle ...(Adnkronos) – Importante novità di Whatsapp, che permetterà di migrare (quindi trasferire) i propri contenuti da uno smartphone Android a un iPhone. Con un post pubblicato su Facebook, Mark Zuckerberg ...