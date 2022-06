Uomini e Donne, Gemma Galgani non nasconde la tristezza: ''Nel mio cuore sempre'' (Di martedì 14 giugno 2022) Gemma Galgani pubblica un post strappalacrime su Instagram, ecco cosa è successo alla dama di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 giugno 2022)pubblica un post strappalacrime su Instagram, ecco cosa è successo alla dama di

Pubblicità

guerini_lorenzo : In #Islanda nella base di #Keflavik per ringraziare le donne e gli uomini della Task Force Air di @ItalianAirForce… - repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - alain_berset : Oggi sciopero delle donne. Nuovamente molte donne e molti uomini esprimono il loro disappunto. Perché procediamo so… - arx81395437 : @apifrizzoIe Se questo fosse vero avremmo una percentuale di donne in politica rispetto agli uomini pari alla perce… - rikercommander : RT @liliaragnar: Dott.ROBERT #MALONE ?? 'I VACCINI È ORMAI EVIDENTE CHE STIANO IMPEDENDO LA RIPRODUZIONE NELLE DONNE LE PARTICELLE LIPIDICHE… -