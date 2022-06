(Di martedì 14 giugno 2022) Leggera avanzata dei russi verso Kharkiv. Zelensky: «La battaglia per il Donbass è una delle più brutali combattute in e per l’Europa». Amnesty International: i russi usano bombe a grappolo, è crimine di

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Papa:#Russia crudele, ma la #guerra è stata forse #provocata ' - Il Sole 24 ORE… - ologrammi : Ucraina ultime notizie. Papa:?Russia crudele, ma la guerra è stata forse provocata - Papa:?Russia crudele, ma la gu… - gianny0162 : RT @sole24ore: ?? Le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Cremlino #DmitryPeskov in una intervista all'agenzia di stampa Tass: https:/… - VivianaVivarel1 : RT @sole24ore: ?? Le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Cremlino #DmitryPeskov in una intervista all'agenzia di stampa Tass: https:/… -

Il Sole 24 ORE

... sostenendo che fosse necessaria per liberare il paese da pericolosi nazionalisti e degradare le capacità militari dell'- obiettivi denunciati dall'Occidente come un pretesto infondato. 'La ...Come abbiamo visto nellesettimane, appena l'Eni e altre compagnie petrolifere europee hanno ...si posizionano a un livello inferiore a quello osservato prima dell'invasione russa dell'. ... Ucraina ultime notizie. Usa stanzieranno per Ucraina 1,5 miliardi di dollari al mese per 4-5 mesi Ormai azzerato l’approdo di bramme dall’Ucraina a causa del conflitto. Il presidente della società portuale Malisan: «E in prospettiva saremo penalizzati dai bassi fondali» ...Città del VVaticano, 14 giu. (askanews) - Per analizzare i conflitti che insanguinano il pianeta, compreso l'ultima tragedia in Ucraina, "dobbiamo allontanarci dal normale schema di'Cappuccetto rosso' ...