Ucraina | Papa Francesco accusa la presenza di una “superpotenza” e ricatti reciproci tra potenti

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco torna a parlare della guerra in Ucraina e indica la presenza di una "superpotenza" che vuole imporre la sua volontà. "La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una 'superpotenza' – sottolinea il pontefice nel Messaggio per la Giornata dei Poveri che si celebrerà il 13 novembre – che intende imporre la sua volontà contro il principio dell'autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell'umanità che invoca la pace".

