Traffico Roma del 14-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022) Luceverdedi Nobel trovati dalla redazione permangono file sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra la via Casilina è la via Appia Qualche rallentamento ancora sulla via Cassia tra via Barbaranono e via di Grottarossa verso il centro città rallentamenti poi sul Lungotevere dei pierleoni tra ponte Palatino e ponte Garibaldi direzione di Ponte Milvio un incidente ha segnato invece in via Cristoforo Colombo siamo in prossimità di via di Acilia sono rallentamenti e al Flaminio da oggi nuovi lavori di rifacimento del manto stradale su via Domenico Alberto Azuni la linea tram 2 sarà interamente sostituita da bus mentre la linea 19 sarà attiva tram da Piazza dei Gerani a Valle Giulia è sostituita da Busto tra Valle Giulia e piazza di Risorgimento direzione anche per 10 linee bus il termine lavori è previsto per il prossimo venerdì 17 giugno per ...