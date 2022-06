Torna la Ztl a Colonnata - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) Colonnata In vista della bella stagione nel paese di Colonnata Torna la zona a traffico limitata , ma in versione allargata: dalle 8 alle 24 per tutti i fine settimana compresi tra l'11 giugno e il 25 ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022)In vista della bella stagione nel paese dila zona a traffico limitata , ma in versione allargata: dalle 8 alle 24 per tutti i fine settimana compresi tra l'11 giugno e il 25 ...

Pubblicità

quartomiglio : Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo, dal 15 giugno torna l'orario 21:30-3:00 - InNotizia : A partire dall’11 giugno, e fino al 23 ottobre prossimo, torna la zona a traffico limitato nel centro cittadino di… - ZaccariaThun : @Bakaburg1 @marattin Dai torna in ZTL a confabulare con PhD e affini che non ha mai fatto niente di più impegnativo… - ag_notizie : Emigrato torna in città con una Ferrari e viola per 3 giorni consecutivi la Ztl: multato - leimbruttite : RT @NicolaMelloni: Volgarizzando un pò, la sinistra ZTL torna immediatamente ad essere destra quando è colpita nei suoi costumi, quando è l… -