SKY – Un altro ariete per il Napoli si punta un giocatore della Salernitana (Di martedì 14 giugno 2022) Il Napoli punta Milan Djuric attaccante di 32 anni in uscita dalla Salernitana a parametro zero. Un affare che il club partenopeo sta prendendo in seria considerazione, dato che il giocatore sembra non abbia intenzione di rinnovare con i granata. Nicola vorrebbe trattenerlo in rosa, dato che la punta bosniaca è stato uno dei migliori della scorsa stagione. La società di Aurelio De Laurentiis che può perdere Petagna (piace molto alla Sampdoria ndr) ci sta facendo più di un pensiero, anche perché sarebbe un colpo a parametro zero per una punta che sarebbe la terza scelta per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano molto probabilmente dovrà dire addio a Mertens che ha lasciato solo una minima speranza per il rinnovo, che oramai sembra davvero ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) IlMilan Djuric attaccante di 32 anni in uscita dallaa parametro zero. Un affare che il club partenopeo sta prendendo in seria considerazione, dato che ilsembra non abbia intenzione di rinnovare con i granata. Nicola vorrebbe trattenerlo in rosa, dato che labosniaca è stato uno dei miglioriscorsa stagione. La società di Aurelio De Laurentiis che può perdere Petagna (piace molto alla Sampdoria ndr) ci sta facendo più di un pensiero, anche perché sarebbe un colpo a parametro zero per unache sarebbe la terza scelta per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano molto probabilmente dovrà dire addio a Mertens che ha lasciato solo una minima speranza per il rinnovo, che oramai sembra davvero ...

