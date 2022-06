Sei intelligente? Risolvi il rompicapo in 30 secondi: solo in pochi riescono nell’impresa (Di martedì 14 giugno 2022) I rompicapo sono tra i passatempi estivi più amati. In questo quiz, prova ad identificare il bicchiere che contiene una quantità maggiore di d’acqua. Riesci a risolvere questo indovinello in 30 secondi? Proprio come se fossi ad un corso di scienze, questo test si presenta in maniera interessante e la risposta ti lascerà di stucco perché non tutti riescono a darla in mezzo minuto. Prova a concentrarti e vedi se riesci a risolvere il seguente problema: Tutti i bicchieri d’acqua hanno le stesse dimensioni e vengono caricati allo stesso livello. Quale bicchiere ha più acqua? Questo rompicapo è per coloro che amano risolvere enigmi e fare dei piccoli giochi analitici. D’altronde la bella stagione è ottima per questi quiz così ed i rompicapi sono una versione più complicata degli enigmi, poiché questi ... Leggi su chenews (Di martedì 14 giugno 2022) Isono tra i passatempi estivi più amati. In questo quiz, prova ad identificare il bicchiere che contiene una quantità maggiore di d’acqua. Riesci a risolvere questo indovinello in 30? Proprio come se fossi ad un corso di scienze, questo test si presenta in maniera interessante e la risposta ti lascerà di stucco perché non tuttia darla in mezzo minuto. Prova a concentrarti e vedi se riesci a risolvere il seguente problema: Tutti i bicchieri d’acqua hanno le stesse dimensioni e vengono caricati allo stesso livello. Quale bicchiere ha più acqua? Questoè per coloro che amano risolvere enigmi e fare dei piccoli giochi analitici. D’altronde la bella stagione è ottima per questi quiz così ed i rompicapi sono una versione più complicata degli enigmi, poiché questi ...

Pubblicità

Silvia_Fancy : RT @federica_hanker: SEI gentile,premuroso,intelligente,attento,rispettoso,mai fuori luogo,impegnato e soprattutto sei un Uomo con la U mai… - fralminna : RT @federica_hanker: SEI gentile,premuroso,intelligente,attento,rispettoso,mai fuori luogo,impegnato e soprattutto sei un Uomo con la U mai… - triistezza : @OTBXH0ME vabbè come hai detto tu sono bellissima e nella vita o sei intelligente o sei bella???? - SalvatoreModi65 : @_vedocose Ti ringrazio, in ogni caso per la risposta comprensiva e civile che conferma che sei una donna molto intelligente ?? - kbhana1 : RT @federica_hanker: SEI gentile,premuroso,intelligente,attento,rispettoso,mai fuori luogo,impegnato e soprattutto sei un Uomo con la U mai… -