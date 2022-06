Se seguivate Non è la Rai vi ricorderete di lei: sapete com’è e cosa fa oggi? (Di martedì 14 giugno 2022) Con la sua bellezza colpì il pubblico di Non è la Rai e in breve tempo diventò una vera mini star, ma com’è oggi Johanna Martes Vidal? Nell’allegro ‘esercito’ delle ragazze di Non è la Rai, arrivò solo all’inizio della quarta ed ultima edizione, ma si fece subito notare per la sua cascata di capelli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 giugno 2022) Con la sua bellezza colpì il pubblico di Non è la Rai e in breve tempo diventò una vera mini star, maJohanna Martes Vidal? Nell’allegro ‘esercito’ delle ragazze di Non è la Rai, arrivò solo all’inizio della quarta ed ultima edizione, ma si fece subito notare per la sua cascata di capelli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

revivalouis : ma come funziona quando seguivate i oned si amavano e ora che non lo fate dite che si sono schifati per cinque anni?? lmao embarrassing - Sere95828095 : @Giorgia84_ La stessa cosa che dico io solo che io non vedo claudio cambiato perché ne ho visto i pregi e i difett… - Io_SimoneCecchi : @Elewhatelse3 @DMicol78 @latitti74 Voi la seguivate? Era un po' che non vedevo suoi post e mi sono reso conto ora… - nellajb1 : Raga... però se seguivate Penny pd, non dovete venire a fare le sveglie con me! Io vi voglio anche bene, mi fate te… - louiesxlouis_ : non mi dite che seguivate liam solo per la vita privata perchè arriava un ceffone -