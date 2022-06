Salone del Mobile | due anni di attesa per un’odissea senza fine

(Di martedì 14 giugno 2022) Si annunciava come l’Imperdibile. Un boato di creatività. Dopo duedi astinenza, causa pandemia, ildelriapre. Voglio esserci anche io e provo a registrarmi on line. Un bug mi “divora” da subito già alla registrazione della password, telefonata al centro assistenza, mi dicono di essere al corrente del problema. Mi guidano telefonicamente su una navigazione che sembra da dark internet e il problema dopo 20 minuti sembra risolversi. Pronta a pagare, altro bug. Qui mi ci vuole solo un master mind di hacker. Non mi resta che telefonare e mi spiegano che sono al corrente anche di questo. Dopo vari tentativi assistiti, urrà, ci riesco: 35 € più 20 € per il catalogo. Beh, diciamo che il prezzo non è tanto giusto ma pago. Tempo speso per la registrazione: 40 minuti. Calorie da stress consumate: me le calcola la mia App. Per ...

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull'economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un'impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - fattoquotidiano : Senza restrizioni e con maxi-raduni: da Vasco al Circo Massimo al Salone del Mobile di Milano, scoppia l'estate del…

