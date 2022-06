RENZO ARBORE: “IN AUTUNNO TORNO IN RAI MA CE L’HO A MORTE CON L’AUDITEL…” (Di martedì 14 giugno 2022) RENZO ARBORE è uno degli ultimi mostri sacri della tv e dello spettacolo italiano. Quanti volti noti ha scoperto e lanciato, quanti programmi che hanno cambiato la Rai ha ideato e portato al successo… non si contano. Il 25 giugno compie 85 anni, splendidamente portati, ed è l’ora di un bilancio che non è sinonimo di farsi da parte: in AUTUNNO sarà protagonista di un nuovo format. Parliamo di “Appresso alla Musica“, 20 puntate in onda da ottobre su Rai5 con Gegè Telesforo. ARBORE lo annuncia a Oggi, sottolineando che “mica smetto” e lancia anche l’app RENZO ARBORE Channel. Certo magari pensare a qualcosa su Rai1 o Rai2 non sarebbe male ma è sempre un piacere vedere in televisione uno dei suoi più brillanti, creativi e istrionici rappresentanti. ARBORE ha scoperto Nino ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 14 giugno 2022)è uno degli ultimi mostri sacri della tv e dello spettacolo italiano. Quanti volti noti ha scoperto e lanciato, quanti programmi che hanno cambiato la Rai ha ideato e portato al successo… non si contano. Il 25 giugno compie 85 anni, splendidamente portati, ed è l’ora di un bilancio che non è sinonimo di farsi da parte: insarà protagonista di un nuovo format. Parliamo di “Appresso alla Musica“, 20 puntate in onda da ottobre su Rai5 con Gegè Telesforo.lo annuncia a Oggi, sottolineando che “mica smetto” e lancia anche l’appChannel. Certo magari pensare a qualcosa su Rai1 o Rai2 non sarebbe male ma è sempre un piacere vedere in televisione uno dei suoi più brillanti, creativi e istrionici rappresentanti.ha scoperto Nino ...

Pubblicità

oggisettimanale : Sul nuovo #OggiSettimanale: @AndreaBocelli e Veronica; #PlatinumJubilee di #QueenElizabethII; Renzo #Arbore tra ric… - TeleradioNews : N.O.I., la Nuova Orchestra Italiana - Dopo 30 anni di successi esportando in tutto il mondo la canzone napoletana… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RENZO ARBORE: 'IN AUTUNNO TORNO IN RAI MA CE L'HO A MORTE CON L'AUDITEL...' - bubinoblog : RENZO ARBORE: 'IN AUTUNNO TORNO IN RAI MA CE L'HO A MORTE CON L'AUDITEL...' - Brunopdb1 : RT @fedemello: Le parole del maestro Renzo Arbore sull'auditel - che poi valgono anche per i like, i follower, ecc. - dovrebbero essere ma… -