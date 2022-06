Pd: Letta, 'a alleati potenziali dico 'non mettiamo veti', parliamo di cose da fare' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Alleanza da Calenda a 5 Stelle? "Non è impossibile come si è visto a Verona. Agli alleati potenziali dico che il problema è che non dobbiamo stare lì mettere veti, ma dobbiamo discutere delle cose da fare". Così Enrico Letta a DI Martedì. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Alleanza da Calenda a 5 Stelle? "Non è impossibile come si è visto a Verona. Agliche il problema è che non dobbiamo stare lì mettere, ma dobbiamo discutere delleda". Così Enricoa DI Martedì.

Pubblicità

TV7Benevento : Pd: Letta, 'a alleati potenziali dico 'non mettiamo veti', parliamo di cose da fare' - - albertoantogno : @CarloCalenda So che non ci parla col Pd, ma sono pur sempre o suoi alleati in maggioranza e opposizione in tante a… - silvestronevoso : @raffaellapaita @AlvisiConci @matteorenzi @CarloCalenda e aggiungo: con tutto quello che si può dire di #Letta e de… - Dondolino72 : RT @paeserealeit: La 'linea chiara' di #Letta sulla cui base invocare 'unità per battere la destra': essere alleati di governo con la destr… - marioricciard18 : RT @paeserealeit: La 'linea chiara' di #Letta sulla cui base invocare 'unità per battere la destra': essere alleati di governo con la destr… -