“Molto presto…”. Jasmine Carrisi, la voce sulla figlia di Al Bano trova una conferma (Di martedì 14 giugno 2022) Jasmine Carrisi festeggia 21 anni. Tutto documentato sui social, compresa la presenza di mamma Loredana Lecciso e di papà Al Bano. Si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior con alla guida del timone una splendida Antonella Clerici. La ragazza spopola in rete. Un nuovo trend che tutti conoscono sotto il nome di “Balla se…” che sta coinvolgendo il popolo di TikTok e che sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto. Lo scorso anno ha stupito tutti alla Mostra del cinema di Venezia. Si è fatta vedere con un abito di colore rosso e un taglio di capelli diverso e stupendo, più corto del solito. La ragazza è sembrata una vera e propria diva ed è stato impossibile trovare qualche commento ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)festeggia 21 anni. Tutto documentato sui social, compresa la presenza di mamma Loredana Lecciso e di papà Al. Si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior con alla guida del timone una splendida Antonella Clerici. La ragazza spopola in rete. Un nuovo trend che tutti conoscono sotto il nome di “Balla se…” che sta coinvolgendo il popolo di TikTok e che sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto. Lo scorso anno ha stupito tutti alla Mostra del cinema di Venezia. Si è fatta vedere con un abito di colore rosso e un taglio di capelli diverso e stupendo, più corto del solito. La ragazza è sembrata una vera e propria diva ed è stato impossibilere qualche commento ...

