Milan-Bakayoko, è addio a fine stagione. Ecco chi lo sostituirà (Di martedì 14 giugno 2022) Non si completeranno i 2 anni di prestito di Tiemoue Bakayoko. La stagione appena trascorsa non ha convinto la dirigenza rossonera e mister Pioli, con il centrocampista francese che farà ritorno al... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 14 giugno 2022) Non si completeranno i 2 anni di prestito di Tiemoue. Laappena trascorsa non ha convinto la dirigenza rossonera e mister Pioli, con il centrocampista francese che farà ritorno al...

Pubblicità

AntoVitiello : #Tomori a @TheAthletic: 'Più facevano i clean sheets, più volevamo ripeterci. Siamo diventati più affamati, come sq… - SupremacyACM : @Ghisoni4 No dai, questo è troppo pessimistico… Direi invece che ci teniamo Bakayoko e Sanches lo lasciamo dov’è e… - purevdo97217419 : RT @AntoVitiello: #Tomori a @TheAthletic: 'Più facevano i clean sheets, più volevamo ripeterci. Siamo diventati più affamati, come squadra… - WhyBetOnMe : @milan_risorto Tutto giusto, ma non mi pare un sostituto di Kessie. Data la partenza di Bakayoko, che spero scontat… - majicojr : @milan_risorto l'unica cosa per cui si può discutere l'acquisto è il fisico, chi lo discute tecnicamente si merita… -