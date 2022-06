Mascherine, Costa: “Verso proroga per trasporti e ospedali fino a settembre” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Da domani 15 giugno stop all’obbligo di Mascherine nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. proroga dell’obbligo per trasporti e ospedali fino a settembre. “L’ipotesi che sta prendendo corpo sui trasporti è quella di prevedere un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come in ospedali e Rsa. Probabilmente per questi settori si va Verso la proroga della mascherina fino a settembre”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), ospite di Radio Capital. Dopo il 15 giugno “nei cinema, nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Da domani 15 giugno stop all’obbligo dinei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso.dell’obbligo per. “L’ipotesi che sta prendendo corpo suiè quella di prevedere un prolungamento dell’uso della mascherinaa fine. Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come ine Rsa. Probabilmente per questi settori si valadella mascherina”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea(Noi con l’Italia), ospite di Radio Capital. Dopo il 15 giugno “nei cinema, nei ...

