Lorenza | chi è la compagna di Pierluigi Pardo che l’ha reso papà

(Di martedì 14 giugno 2022) Fiocco azzurro per: il giornalista sportivo è diventatoper la prima volta a 48 anni, dando un tenero annuncio sui suoi profili social. In occasione della comunicazione della bella notizia, il conduttore di Dazn ha anche svelato l’identità della, rimasta fino a questo momento avvolta nel mistero. Si tratta diBaroncelli, direttrice per quattro anni della Triennale di Milano. Chi èBaroncelli, ladiFino a poco tempo fa ladiera rimasta nell’ombra. Lontana dal mondo dello spettacolo, l’identità diBaroncelli era fino a oggi, avvolta nel mister: il giornalista infatti ...

infoitcultura : Pierluigi Pardo è diventato papà, chi è la fidanzata Lorenza Baroncelli - infoitcultura : Pierluigi Pardo papà: nato il primo figlio, chi è la compagna Lorenza - samrach19160358 : nato il primo figlio, chi è la compagna Lorenza - 1987_Lorenza : RT @Peppe2379: Il mio pensiero va immediatamente a chi i figli non può averne. Mi si spezza il cuore R.i.p. #Elena - NicolaAmoruso8 : @1987_Lorenza @Michele75681042 @Fede_Spera86 Questo lo sappiamo tutti,ma a Torino non sta facendo quello che faceva… -

Il giornalista sportivo ha annunciato la nascita del suo primo figlio, presentato ai follower insieme alla ...Per lunghi anni il giornalista è riuscito a tenere segreta questa relazione, o meglio si sapeva fosse impegnato ma non conè un architetto, ma anche urbanista e teorica della ...Fiocco azzurro in casa del giornalista sportivo, che per la grande occasione ha anche svelato l'identità della sua dolce metà ...Il giornalista sportivo ha annunciato la nascita del suo primo figlio, presentato ai follower insieme alla neomamma ...