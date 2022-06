LIVE Germania-Italia | Nations League in DIRETTA | si va all’intervallo sul 2-0 | azzurri in totale difficoltà

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 Partita molto complicata per la Nazionale di Roberto Mancini: nonostante un inizio positivo, con la prima occasione per Giacomo Raspadori, laè in completo controllo del match. Più precisa in impostazione, più pericolosa; pesano gli errori di Cristante sul vantaggio firmato Kimmich e di Bastoni che ha concesso il rigore sul finire del primo tempo trasformato da Gundogan, ma i tedeschi stanno dominando e meritano il vantaggio. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 45? +4 Donnarumma si butta alla sua sinistra, ma il tiro di Gundogan è centrale, nulla da fare per il portiere del PSG. 45? +4 RADDOPPIA LA, GOAL DI GUNDOGAN! 45? +3 Sarà Gundogan a calciare dal dischetto. 45? +2 CALCIO DI RIGORE PER LA! Spinta di Bastoni ai danni di Hofmann, nessun dubbio per ...