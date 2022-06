Klaus Schwab non ha ammesso di avere in pugno «politici | media e soprattutto esperti e scienziati»

Leggi su facta.news

(Di martedì 14 giugno 2022) Il 13 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «In una telecamera nascosta,, il fondatore del World Economic Forum ammette con orgoglio: Li abbiamo tutti nelle nostre borse,” Le dichiarazioni disono molto significative e indicano il grado di corruzione di moltiche dovrebbero rappresentare la scienza medica indipendente». La fonte dell’affermazione è un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito web Controinformazione.info, che si definisce come «undi persone che non si accontentano delle verità di comodo dell’apparato deiufficiali», al cui interno ...