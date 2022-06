Kevin Spacey sarà processato, dopo essere stato incriminato per aggressione sessuale nel Regno Unito (Di martedì 14 giugno 2022) La polizia del Regno Unito ha affermato che le presunte aggressioni sessuali perpetrate da Kevin Spacey hanno avuto luogo a Londra e nel Gloucestershire tra il marzo del 2005 e l'aprile del 2013. La polizia britannica ha dichiarato di aver accusato pubblicamente Kevin Spacey per una serie di aggressioni sessuali: il vincitore del premio Oscar è atteso in tribunale questo giovedì. I pubblici ministeri il mese scorso hanno autorizzato le accuse contro Spacey, 62 anni, per quattro capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini e un'ulteriore accusa per aver indotto una persona a commettere un atto sessuale senza consenso. La polizia ha affermato che le presunte aggressioni sono avvenute tra marzo 2005 e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) La polizia delha affermato che le presunte aggressioni sessuali perpetrate dahanno avuto luogo a Londra e nel Gloucestershire tra il marzo del 2005 e l'aprile del 2013. La polizia britannica ha dichiarato di aver accusato pubblicamenteper una serie di aggressioni sessuali: il vincitore del premio Oscar è atteso in tribunale questo giovedì. I pubblici ministeri il mese scorso hanno autorizzato le accuse contro, 62 anni, per quattro capi di imputazione percontro tre uomini e un'ulteriore accusa per aver indotto una persona a commettere un attosenza consenso. La polizia ha affermato che le presunte aggressioni sono avvenute tra marzo 2005 e ...

movieplayer_it : Kevin Spacey sarà processato, dopo essere stato incriminato per aggressione sessuale nel Regno Unito - meteoorshower : @achondritee di kevin spacey non ho visto nulla credo ma nicholson si è bravissimo - achondritee : @meteoorshower uu non saprei sceglierne uno aiuto, i primi in mente sono jack nicholson e kevin spacey, ma spacey è… - solospettacolo : #MeToo: Kevin Spacey giovedì in tribunale a Londra - Anormale9 : @Stronza Gli hanno già rovinato la carriera a Kevin Spacey visto che non gli fecero finire nemmeno House of Cards.… -