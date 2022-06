(Di martedì 14 giugno 2022) Domanda per l'esame della patente bianconera: quale è stato il primo giocatore serbo della storia della? Se siete tifosi della Vecchia Signora e non avete risposto Vladimir, dovete ...

Domanda per l'esame della patente bianconera: quale è stato il primo giocatore serbo della storia della Juve Se siete tifosi della Vecchia Signora e non avete risposto Vladimir, dovete recuperare dalla memoria il ricordo della Champions 1995 - 96. La Juve l'alzò ai rigori contro l'Ajax a Roma, proprio grazie all'ultimo penalty del centrocampista di Milutovac. Il ...Domanda per l'esame della patente bianconera: quale è stato il primo giocatore serbo della storia della Juve Se siete tifosi della Vecchia Signora e non avete risposto Vladimir, dovete recuperare dalla memoria il ricordo della Champions 1995 - 96. La Juve l'alzò ai rigori contro l'Ajax a Roma, proprio grazie all'ultimo penalty del centrocampista di Milutovac. Il ... Jugovic benedice Kostic: "Juve, tranquilla, non farà la fine di Krasic"