Isola dei Famosi: eliminati e nominati ieri sera 13 giugno 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) La finalissima dell'Isola dei Famosi si sta avvicinando sempre di più, infatti mancano solo due settimane prima di scoprire il nome del vincitore dell'edizione 2022 del reality show di casa Mediaset. I naufraghi stanno quindi diminuendo di numero puntata dopo puntata e anche ieri sera, lunedì 13 giugno, ci sono stati nuovi eliminati e nominati. Ripercorriamo quindi insieme quelli che sono stati i momenti salienti della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. La tempesta ha messo a dura prova la diretta dell'Isola dei Famosi di ieri La diretta dell'Isola dei Famosi di ieri sera è stata messa a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 giugno 2022) La finalissima dell'deisi sta avvicinando sempre di più, infatti mancano solo due settimane prima di scoprire il nome del vincitore dell'edizionedel reality show di casa Mediaset. I naufraghi stanno quindi diminuendo di numero puntata dopo puntata e anche, lunedì 13, ci sono stati nuovi. Ripercorriamo quindi insieme quelli che sono stati i momenti salienti della puntata andata in ondasu Canale 5. La tempesta ha messo a dura prova la diretta dell'deidiLa diretta dell'deidiè stata messa a ...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - greenpassnews : Il laboratorio di Wuhan isola i 'patogeni' di un virus 'strettamente correlato' al vaiolo delle scimmie. –… - CreMaDrifter : RT @ilmessaggeroit: Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il primo finalista: «Spesso non mi è convenuto essere me» - ilmessaggeroit : Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il primo finalista: «Spesso non mi è convenuto essere me» -