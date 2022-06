Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 14 giugno 2022) La ventitreesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto l’eliminazione di Gennaro Auletto, che ha perso sia al televoto settimanale contro Marialaura De Vitis, Nick Luciani e Mercedesz Henger, sia al televoto flash contro Pamela Petrarolo, che rimane dunque su Playa Sgamadissima ed è ormai lanciata verso un inaspettato posto in finale. Chi non farà parte dell’atto conclusivo dell’Isola è Lory Del Santo, che in diretta televisiva ha lasciato il fidanzato Marco Cucolo, colpevole a suo dire di non averla difesa dagli attacchi del gruppo, preferendo il gioco a lei. Di seguito le nomination della ventitreesima puntata di ieri sera, lunedì 13 giugno, dell’Isola dei Famosi. Chi è finito in nomination ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022) La ventitreesima puntata dell’deiha visto l’eliminazione di Gennaro Auletto, che ha perso sia al televoto settimanale contro Marialaura De Vitis, Nick Luciani e Mercedesz Henger, sia al televoto flash contro Pamela Petrarolo, che rimane dunque su Playa Sgamadissima ed è ormai lanciata verso un inaspettato posto in finale. Chi non farà parte dell’atto conclusivo dell’è Lory Del Santo, che in diretta televisiva ha lasciato il fidanzato Marco Cucolo, colpevole a suo dire di non averla difesa dagli attacchi del gruppo, preferendo il gioco a lei. Di seguito ledella ventitreesima puntata di, lunedì 13 giugno, dell’dei. Chi èin...

