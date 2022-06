Inter, l’attaccante può partire: lo vuole il Marsiglia! (Di martedì 14 giugno 2022) Ormai una cosa è certa, i calciatori dell’Inter piacciono ai club di tutta l’Europa! Alle voci riguardanti l’Interesse di vari club inglesi per De Vrij e del Psg per Skriniar se ne aggiunge una che riguarda, invece, un attaccante. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, vorrebbe portare in Francia Joaquin Correa. Inter Joaquin Correa Marsiglia Con il possibile arrivo di Paolo Dybala e il clamoroso ritorno di Lukaku, il “Tucu” potrebbe salutare Milano dopo una sola stagione nella quale non ha brillato, anche a causa di qualche infortunio di troppo. L’argentino, infatti, non ha inciso come sperava Simone Inzaghi, trovando la via del gol soltanto 6 volte in 21 incontri di Serie A e risultando decisivo in pochissime occasioni. Tuttavia, Sampaoli, che lo ha già allenato ai ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Ormai una cosa è certa, i calciatori dell’piacciono ai club di tutta l’Europa! Alle voci riguardanti l’esse di vari club inglesi per De Vrij e del Psg per Skriniar se ne aggiunge una che riguarda, invece, un attaccante. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, vorrebbe portare in Francia Joaquin Correa.Joaquin Correa Marsiglia Con il possibile arrivo di Paolo Dybala e il clamoroso ritorno di Lukaku, il “Tucu” potrebbe salutare Milano dopo una sola stagione nella quale non ha brillato, anche a causa di qualche infortunio di troppo. L’argentino, infatti, non ha inciso come sperava Simone Inzaghi, trovando la via del gol soltanto 6 volte in 21 incontri di Serie A e risultando decisivo in pochissime occasioni. Tuttavia, Sampaoli, che lo ha già allenato ai ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - sportli26181512 : Lukaku vuole solo l'Inter: blitz a Londra: Lukaku vuole solo l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante… - ferrantelli94 : RT @it_inter: #Lukaku non vuole prendere in considerazione un'altra soluzione che non sia l'Inter, almeno per le prossime due settimane: l'… - Lautaresque : @chefastidioo_ @frango0o @cesololinter194 @FinallyMichele @_userv Cioè tu ti fidi di un bambinone di 120kg che era… - vivoperlinter : Lukaku Inter, l’attaccante sta per fare una mossa importante. Il punto -