Indagata per abbandono la mamma della piccola Vittoria, la bimba di 5 anni morta annegata (Di martedì 14 giugno 2022) Prima la tremenda perdita e poi l’iscrizione nel registro degli indagati. Anche la mamma della piccola Vittoria, morta annegata, è nell’occhio del mirino della Procura. Nel registro degli indagati della Procura di Torre Annunziata compare anche il nome di Mina, la mamma della piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 5 anni morta annegata mentre era L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 giugno 2022) Prima la tremenda perdita e poi l’iscrizione nel registro degli indagati. Anche la, è nell’occhio del mirinoProcura. Nel registro degli indagatiProcura di Torre Annunziata compare anche il nome di Mina, laScarpa, la bambina di 5mentre era L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Irene Pivetti indagata per riciclaggio e frode fiscale: confiscati 4 milioni - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL… - infoitinterno : Vittoria morta in mare, mamma Mina indagata per abbandono di minore - Giovanni1958D : RT @ilmanifesto: Sarlux, perquisito lo stabilimento. L'azienda indagata per disastro ambientale | il manifesto - DeNerval8 : RT @rosdefilippis: Sarlux, perquisito lo stabilimento. L'azienda indagata per disastro ambientale. - disinformate_it : RT @ilmanifesto: Sarlux, perquisito lo stabilimento. L'azienda indagata per disastro ambientale | il manifesto -