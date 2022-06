Incidente a Monza, morto centauro sannita: San Nicola Manfredi in lutto (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonza – E’ deceduto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Giuseppe Bohmediane, 27enne sannita, originario di San Nicola Manfredi, vittima di un Incidente stradale avvenuto lo scorso 7 giugno a Monza quando con la sua moto si era scontrato con un’autovettura. Immediatamente ricoverato presso il nosocomio milanese in prognosi riservata, le sue condizioni sono peggiorate fino alla tragica notizia di ieri. Notizia che ha sconvolto e commosso la comunità di San Nicola Manfredi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ deceduto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Giuseppe Bohmediane, 27enne, originario di San, vittima di unstradale avvenuto lo scorso 7 giugno aquando con la sua moto si era scontrato con un’autovettura. Immediatamente ricoverato presso il nosocomio milanese in prognosi riservata, le sue condizioni sono peggiorate fino alla tragica notizia di ieri. Notizia che ha sconvolto e commosso la comunità di San. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

