I Foo Fighters sbarcano al cinema E annunciano due live show in memoria di Taylor Hawkins

Pubblicità

VirginRadioIT : 14 giugno 2005 I @foofighters pubblicano l’album #InYourHonor ?? Scopri la storia di Friend of A Friend, il brano ch… - frazeppelin : System of a down + Korn: annullato Foo fighters: batterista morto, annullato Rolling Stones: Jagger ha il covid qui… - sbeaaaaaaa : RT @la_bongia: Mi sono ricordata che alle superiori ero quella che ascoltava musica di merda perché mi piacevano Linkin Park, Greenday, Mus… - leggipurequesto : RT @la_bongia: Mi sono ricordata che alle superiori ero quella che ascoltava musica di merda perché mi piacevano Linkin Park, Greenday, Mus… - chiara_nardi7 : RT @la_bongia: Mi sono ricordata che alle superiori ero quella che ascoltava musica di merda perché mi piacevano Linkin Park, Greenday, Mus… -

Nello Studio 666 , per registrare il tanto atteso decimo album , la leggendaria rock band deisi trasferisce a Encino, in California, in una villa intrisa della macabra storia del rock ...... molto cattivo, che ha il volto di Ethan Hawke, e con 'Studio 666', dove alla paura si aggiungono musica e commedia: per registrare il nuovo album, Dave Grohl e gli altri membri dei(...Il brano venne pubblicato nell'album In Your Honor del 2005 ma venne scritto anni prima della scomparsa del frontman dei Nirvana ...Regia: BJ McDonnell Cast: Whitney Cummings, Will Forte, Jeff Garlin, Dave Grohl, Leslie Grossman, Taylor Hawkins, Marti Matulis, Jenna Ortega, Pat Smear, Jason Trost Genere: Commedia Durata: 106 minut ...