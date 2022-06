Guida all'acquisto - Perché lei: Cupra Formentor VZ 2.0 TFSI 4Drive (Di martedì 14 giugno 2022) Il primo modello esclusivo del giovane marchio Cupra ha centrato nel segno: la Formentor è una Suv, ma grazie a un accurato lavoro sul design e sulla dinamica di Guida, strizza l'occhio anche a tutti coloro che desirerebbero una due volumi sportiva ma che, per necessità di spazio e di famiglia, devono guardare al mondo delle auto a ruote rialzate. Le linee tese tracciate dal designer Alejandro Mesonero e le proporzioni azzeccate con il cofano lungo e l'abitacolo arretrato le donano personalità e aggressività. Sotto alla carrozzeria, la base tecnica è quella conosciuta del gruppo Volkswagen con la piattaforma Mqb Evo a passo lungo per una lunghezza totale di 4,45 metri. Dinamica di Guida e consumi. Piattaforma che dona alla Formentor una ricca gamma di propulsori, benzina, turbodiesel e ibridi plug-in, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 14 giugno 2022) Il primo modello esclusivo del giovane marchioha centrato nel segno: laè una Suv, ma grazie a un accurato lavoro sul design e sulla dinamica di, strizza l'occhio anche a tutti coloro che desirerebbero una due volumi sportiva ma che, per necessità di spazio e di famiglia, devono guardare al mondo delle auto a ruote rialzate. Le linee tese tracciate dal designer Alejandro Mesonero e le proporzioni azzeccate con il cofano lungo e l'abitacolo arretrato le donano personalità e aggressività. Sotto alla carrozzeria, la base tecnica è quella conosciuta del gruppo Volkswagen con la piattaforma Mqb Evo a passo lungo per una lunghezza totale di 4,45 metri. Dinamica die consumi. Piattaforma che dona allauna ricca gamma di propulsori, benzina, turbodiesel e ibridi plug-in, ...

