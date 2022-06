Guerra in Ucraina: “Severodonetsk isolata, ponti distrutti” (Di martedì 14 giugno 2022) . La popolazione rimasta in città sopravvive in condizioni estreme Non si accenna a nessuna tregua nel sud dell’Ucraina. I bombardamenti proseguono a tappeto e la città di Severodonetsk è ormai isolata. Tutti e tre i ponti che portano alla città sono stati distrutti dai bombardamenti. A dirlo è stato il capo dell’amministrazione militare regionale Sergiy Gaidai in un aggiornamento della situazione nella città presa d’assalto da giorni dall’esercito russo. Secondo Gaidai, sebbene le truppe russe non abbiano completamente conquistato la città, tutti i ponti che conducono alla città sono stati distrutti, rendendo impossibile l’evacuazione dei residenti e il trasporto di merci. Leggi anche: BIMBA RAPITA A CATANIA, «PORTATA VIA DA TRE UOMINI ARMATI E INCAPPUCCIATI» In ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 giugno 2022) . La popolazione rimasta in città sopravvive in condizioni estreme Non si accenna a nessuna tregua nel sud dell’. I bombardamenti proseguono a tappeto e la città diè ormai. Tutti e tre iche portano alla città sono statidai bombardamenti. A dirlo è stato il capo dell’amministrazione militare regionale Sergiy Gaidai in un aggiornamento della situazione nella città presa d’assalto da giorni dall’esercito russo. Secondo Gaidai, sebbene le truppe russe non abbiano completamente conquistato la città, tutti iche conducono alla città sono stati, rendendo impossibile l’evacuazione dei residenti e il trasporto di merci. Leggi anche: BIMBA RAPITA A CATANIA, «PORTATA VIA DA TRE UOMINI ARMATI E INCAPPUCCIATI» In ...

