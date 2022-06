(Di martedì 14 giugno 2022) La voglia di vacanza è passata in un battito di ciglia per Robin, già mosso da una smania di Inter, di tornare a, diprotagonista. E se non bastassero le varie immagini di corse ...

Pubblicità

sportli26181512 : Gosens scalpita: 'L'obiettivo è giocare titolare, voglio essere al top da subito': Gosens scalpita: 'L'obiettivo è… - Gazzetta_it : Gosens scalpita già: 'L'obiettivo è giocare titolare all'Inter, voglio essere al top da subito' -

La Gazzetta dello Sport

L'auspicio Con un post dopo l'ultima partita di campionato e dopo lo scudetto sfumato,aveva raccontato su Instagram come l'infortunio aveva reso il 2021 - 2022 l'anno più difficile della ......non troverebbe spiegazioni l'acquisto del fin qui esuberante (nel senso che è un esubero). ... che pure ieri è stato ampiamente sufficiente e non solo per il gol: in campoe si strugge ... Gosens scalpita: "L'obiettivo è giocare titolare all'Inter, voglio essere al top da subito"