Giorgia Palmas “quando il sole splende tu splendi di più” | Bikini da urlo! FOTO

Pubblicità

A poche ore dalla sua mise straordinaria in bikinisceglie di osare di più. I dettagli favoriscono un risultato dallo spettacolo 'mozzafiato'. La fortuna aveva permesso di rivelare soltanto quarantott'ore fa unache è ...Commenta per primoè on fire , come Pioli: dopo la grande gioia per la vittoria dello scudetto da parte del Milan, squadra per la quale fa un gran tifo, la modella e conduttrice ha deliziato i propri ...Giorgia Palmas, dalle terme di Milano in cui si è concessa un momento di puro relax, è assolutamente tutto: che fisico statuario ...Giorgia Palmas ha dato ufficialmente il via all’estate, lo ha fatto sfoggiando il suo primo bikini della stagione ...