(Di martedì 14 giugno 2022)è sicuramente una delle artiste più amate. Un personaggio poliedrico che riesce a stare in tv ottenendo successo anche nel mondo della musica. Infatti, dal 2018 sta portando avanti alla grande la sua carriera musicale. Giusto per dare qualche dato: un album (certificato platino) e nove singoli (che le hanno fatto conquistare in totale otto dischi di platino e tre d'oro). Poi la partecipazione al Festival di Sanremo, i videoclip su YouTube con 160 milioni di visualizzazioni.questo successo è arrivato all'improvviso. Adesso, però, la ricca ereditiera parla del rapporto con suo padre, prima dell'ultimo brano, che s'intitola "Caramello" e che uscirà questo venerdì (sarà in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo). La notizia che circola in Rete dopo l'intervista di suo padre...

Pubblicità

tempoweb : 'Elettra stava al computer tutto il giorno'. Tonino #Lamborghini svela i segreti di sua figlia #musica #14giugno… -

al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager' . Nell'intervista svela anche che è rimasto spiazzato dalla determinazione ...Lui e il resto della famiglia erano contrari a una carriera nello spettacolo: 'Eravamo tutti contrariati, ma non c'era nulla da fare:al computer tutto il giorno, studiava il ...Il papà di Elettra ricorda come è stato avere a che fare con lei in un determinato periodo della sua vita, e spiega nella sua intervista per F: “Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il ...Anche questa volta ha accesso i fan anticipando che tutti loro stanno per ricevere una notizia esclusiva. Ma la cosa sorprendente è che l’ha fatto in un modo atipico e lasciando tutti di stucco. fonte ...