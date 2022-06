Elena del Pozzo uccisa a coltellate dalla mamma | la ricostruzione dell’omicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 giugno 2022) Quella del rapimento era solo una storia ben architettata, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli italiani dal momento in cui ieri pomeriggio, inizialmente sui social poi con un tam tam su quotidiani e telegiornali, è stata diffusa la foto diDel, la bambina di 4 anni. Quella che purtroppo non è stata rapita, come si pensava inizialmente, ma è statamadre, che dopo 24 ore di interrogatorio, tra contraddizioni e racconti poco chiari, ha confessato. La piccola è stata, ma l’arma del delitto ancora non è stata trovata.dela 4 annimadre La donna, che ha 23 anni, non ha saputo spiegare i motivi dell’efferato delitto. Pare abbia solo detto di non ...