Donna di 41 anni trovata morta dalla coinquilina in un appartamento. Si sospetta l'overdose (Di martedì 14 giugno 2022) MACERATA - Una 41enne trovata morta questa mattina in una palazzina nella frazione di Piediripa, si sospetta l'overdose. A dare l'allarme è stata la coinquilina. Sul posto sono intervenuti i ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 giugno 2022) MACERATA - Una 41ennequesta mattina in una palazzina nella frazione di Piediripa, sil'. A dare l'allarme è stata la. Sul posto sono intervenuti i ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, 5 anni, di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di u… - Radio1Rai : ??#Catania Ha confessato l'omicidio della figlia di 5 anni la donna che ieri ne aveva denunciato il rapimento. Nell… - Agenzia_Ansa : Si rifiutò di far soffrire le donne con abiti pesanti, rigidi e 'dolorosi' sfidando le tendenze oppressive della mo… - CBorgonetti : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… - sunggvk : donna di vent'anni piange nel letto di camera sua per un gruppo musicale foto in allegato nell'articolo -