Covid, record di contagi in Sicilia: 320 solo a Ragusa (Di martedì 14 giugno 2022) Ragusa – record di contagi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa e in Sicilia. Sono 3.675 i nuovi casi di Covid19 registrati, a fronte di 18.173 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 757.Il tasso di positività sale al 20,2%, il giorno precedente era al 12%.La Sicilia è ancora al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 45.955 con una diminuzione di 16.920 casi. I guariti sono 20.965 mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 11.072. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 573, 8 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 25, uno in meno rispetto al giorno prima.A livello provinciale si registrano a Palermo ...

