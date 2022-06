Calcio, Milena Bertolini: “Ultimo passo per entrare tra le nazionali top” (Di martedì 14 giugno 2022) Manca ormai meno di un mese all’inizio dei Campionati Europei di Calcio femminile che si terranno in Inghilterra. La nostra nazionale è al momento impegnata nella terza fase di preparazione alla rassegna continentale nel centro federale di Coverciano. Il Corriere dello Sport ha raggiunto la CT Milena Bertolini che si è espressa sullo stato del nostro Calcio e della sua squadra: “Come nazionale siamo nella fascia media, dobbiamo lavorare per compiere l’Ultimo passo ed entrare tra le top”. “La qualità del nostro movimento è andata sempre più in crescendo – ha aggiunto Bertolini – mi incuriosisce vedere, in una competizione come l’Europeo, a che punto è questo gruppo. Tra le ragazze vedo tanto entusiasmo e tanta fame, in tutte c’è maggiore ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Manca ormai meno di un mese all’inizio dei Campionati Europei difemminile che si terranno in Inghilterra. La nostra nazionale è al momento impegnata nella terza fase di preparazione alla rassegna continentale nel centro federale di Coverciano. Il Corriere dello Sport ha raggiunto la CTche si è espressa sullo stato del nostroe della sua squadra: “Come nazionale siamo nella fascia media, dobbiamo lavorare per compiere l’edtra le top”. “La qualità del nostro movimento è andata sempre più in crescendo – ha aggiunto– mi incuriosisce vedere, in una competizione come l’Europeo, a che punto è questo gruppo. Tra le ragazze vedo tanto entusiasmo e tanta fame, in tutte c’è maggiore ...

