Borsa: Milano rimbalza, apre in rialzo dello 0,86% (Di martedì 14 giugno 2022) La Borsa di Milano apre in rialzo, dopo le ultime sedute in forte calo ed in vista della Fed. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 22.107 punti. . 14 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Ladiin, dopo le ultime sedute in forte calo ed in vista della Fed. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,86% a 22.107 punti. . 14 giugno 2022

