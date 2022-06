Bimba uccisa nel Catanese | l' ultimo abbraccio tra la piccola Elena e la mamma

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - fanpage : #Catania, la mamma della piccola Elena ha confessato: non c'è stato nessun rapimento, la bimba è stata uccisa - fanpage : Omicidio della piccola #Elena, la bimba sarebbe stata uccisa a coltellate, spunta il movente della gelosia da parte… - augusto_amato : Confessa la mamma di Elena. L'ha uccisa con un coltello da cucina. Pm: 'Gelosia possibile movente' - Sicilia -… - CiccioniSe : RT @RobertoRenga: Dunque quella bellissima e dolce bimba di cinque anni l'avrebbe uccisa la madre. Per dare giudizi dovrei entrare nella te… -

L'omicidio della piccola Elena nel catanese, confessato dalla madre 23enne Martina Patti che immediatamente aveva cercato di far credere essere un rapimento ritorsivo nei confronti del suo ex compagno,...E' stata la mamma 23enne, Martina Patti, a far ritrovare il corpicino dellavicino alla loro abitazione di Mascalucia nel catanese e, poi, a confessare di averlaa coltellate. La donna ...Martedì, 14 giugno 2022 Home > aiTv > Bimba uccisa dalla mamma a Catania, il ritrovamento del corpo della piccola Elena (Agenzia Vista) Catania, 14 giugno 2022 Ha confessato Martina Patti, la mamma ...Sarebbe la gelosia il movente dell'omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni scomparsa lunedì a Tremestieri etneo (Catania). A compiere il delitto la madre, Martina Patti, di 23 anni, che in un ...