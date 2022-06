Belotti, ora è ufficiale: andrà via dal Torino. La comunicazione ai compagni di squadra: “Non rinnoverò il contratto” (Di martedì 14 giugno 2022) Finisce l’avventura di Belotti col Toro? Sembra proprio di sì. Il Gallo, infatti, che è a Torino da sette anni e che in maglia granata ha segnato 100 gol, avrebbe telefonato a tutti i suoi compagni di squadra per salutarli. Già, perché il bomber, comprato nel 2015 dal Palermo è parte di quella nutritissima schiera di calciatori a scadenza, senza intenzione di rinnovare, che rappresenta ormai la fetta più appetibile del calciomercato. E Belotti infatti proprio questo ha detto ai compagni: che non rinnoverà. Non ha detto però dove andrà e quale maglia vestirà dal primo luglio, data in cui sarà ufficialmente un calciatore svincolato. Perché ancora non conosce la destinazione? Poco probabile, visto che al Gallo erano arrivate tre offerte di rinnovo dalla società granata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Finisce l’avventura dicol Toro? Sembra proprio di sì. Il Gallo, infatti, che è ada sette anni e che in maglia granata ha segnato 100 gol, avrebbe telefonato a tutti i suoidiper salutarli. Già, perché il bomber, comprato nel 2015 dal Palermo è parte di quella nutritissima schiera di calciatori a scadenza, senza intenzione di rinnovare, che rappresenta ormai la fetta più appetibile del calciomercato. Einfatti proprio questo ha detto ai: che non rinnoverà. Non ha detto però dovee quale maglia vestirà dal primo luglio, data in cui sarà ufficialmente un calciatore svincolato. Perché ancora non conosce la destinazione? Poco probabile, visto che al Gallo erano arrivate tre offerte di rinnovo dalla società granata, ...

