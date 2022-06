Basket: Scafati torna in Serie A dopo 14 anni, battuta Cantù in gara-5 della finale playoff di A2 (Di martedì 14 giugno 2022) La Givova Scafati ritrova l’ambiente della Serie A dopo 14 lunghi anni. La formazione allenata dal giovane (e bravo già in altre occasioni, come a Rieti sanno) Alessandro Rossi riesce ad avere la meglio sull’Acqua S. Bernardo Cantù in gara-5 della finale del tabellone playoff Argento (nell’altro, quello Oro, è salita la Tezenis Verona). 73-60 il finale, con un Rotnei Clarke importantissimo, da 18 punti, e Iris Ikangi a quota 11. Se da una parte arriva un traguardo rincorso in più occasioni, con squadre a volte davvero forti negli anni, dall’altra fallisce la risalita immediata dopo un anno di purgatorio, che poi era il piano dalle parti del PalaDesio. Ma nulla è da ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) La Givovaritrova l’ambiente14 lunghi. La formazione allenata dal giovane (e bravo già in altre occasioni, come a Rieti sanno) Alessandro Rossi riesce ad avere la meglio sull’Acqua S. Bernardoin-5del tabelloneArgento (nell’altro, quello Oro, è salita la Tezenis Verona). 73-60 il, con un Rotnei Clarke importantissimo, da 18 punti, e Iris Ikangi a quota 11. Se da una parte arriva un traguardo rincorso in più occasioni, con squadre a volte davvero forti negli, dall’altra fallisce la risalita immediataun anno di purgatorio, che poi era il piano dalle parti del PalaDesio. Ma nulla è da ...

